В Подмосковье выставили на продажу 21 автобус Мострансавто, выведенный из эксплуатации
Фото: [АО «МОСТРАНСАВТО»]
АО «Мострансавто» выставило на продажу 21 автобус, выведенный из эксплуатации, включая транспортные средства марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ и HYUNDAI UNIVERSE. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Информация о транспортных средствах, фотографии, проект договора купли-продажи, форма заявки и необходимые документы размещены на официальном сайте компании. Для получения дополнительной информации можно обратиться в отдел подготовки технической документации по телефону: +7 (499) 277-17-47, доб. 1051, или электронной почте ShikhinSM@mtamo.ru.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.