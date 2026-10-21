В Подмосковье выставили на продажу 21 автобус Мострансавто, выведенный из эксплуатации

АО «Мострансавто» выставило на продажу 21 автобус, выведенный из эксплуатации, включая транспортные средства марок ЛиАЗ, ПАЗ, ГолАЗ и HYUNDAI UNIVERSE. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Информация о транспортных средствах, фотографии, проект договора купли-продажи, форма заявки и необходимые документы размещены на официальном сайте компании. Для получения дополнительной информации можно обратиться в отдел подготовки технической документации по телефону: +7 (499) 277-17-47, доб. 1051, или электронной почте ShikhinSM@mtamo.ru.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.