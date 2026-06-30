В Подмосковье за 5 месяцев произвели более 49 тыс. тонн джемов и фруктовых желе

В Подмосковье за 5 месяцев 2026 года произвели более 49 тыс. тонн джемов и фруктовых желе и пюре. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем выпуска джемов, фруктовых желе и пюре достиг 49,1 тыс. тонн — это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.

В Подмосковье было произведено 28,5% от общего объема такой продукции в ЦФО и 13,5% от общего объема по стране.

По производству джемов, фруктовых желе, пюре, фруктовых и ореховых паст регион является лидером в ЦФО, а также занимает второе место по России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Домодедово планируется построить современный пищевой производственный кластер.