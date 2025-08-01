В Подмосковье за июль зафиксировали более 420 нарушений правил парковки во дворах

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за июль было зафиксировано 425 нарушений правил парковки во дворах. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего штрафов выписали в Красногорске — свыше 100. В Мытищах и Дмитрове выписали примерно по 30 штрафов. Более 25 — в Подольске.

За указанный период в регионе эвакуировали около 70 автомобилей, водители которых нарушили правила парковки. Наибольшее число машин эвакуировали в Ленинском округе, Домодедово и Одинцово.

В регионе запрещено парковать автомобили на спортивных и игровых площадках, на пути проезда спецтехники, а также на газоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе благоустроят 14 пешеходных зон.