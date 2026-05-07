В Подмосковье за квартал в «зеленую зону» рейтинга управляющих организаций вошли 289 УК

В Подмосковье за первый квартал 2026 года в «зеленую зону» рейтинга управляющих организаций вошли 289 компаний. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье за первый квартал 2026 года в «зеленую зону» рейтинга управляющих организаций вошли 289 компаний. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего за первые три месяца текущего года министерство оценило деятельность 805 управляющих организаций — муниципальных и частных. Работу оценивали по отсутствию заложенности перед РСО, наличию жалоб жителей, полноте размещения информации в ГИС ЖКХ, наличию счетчиков и т. п.

«Наша основная цель — сокращение числа организаций, находящихся в красной зоне, минимум в два раза. Эффективность в этом процессе показали общие собрания собственников жилья, а также оздоровление компаний через сокращение обращений жителей и погашение долговых обязательств», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

За последний отчетный период число компаний, вошедших в «зеленую зону» рейтинга, увеличилось на 5%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.