Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в Подмосковье

В 2026 году в Подмосковье модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок. Тему их содержания обсудили в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Все работы должны завершиться до 30 сентября. Это и расширение, и перенос неудобно расположенных объектов, устройство дополнительных площадок там, где мощностей не хватает. Плюс расстановка дополнительной тары, чтобы исключить навалы. Важный блок — подъездные пути, чтобы была возможность подъехать к площадке круглый год, в любую погоду», — отметил губернатор.

В регионе насчитывается 26 тыс. контейнерных площадок, 17 тыс. из них находятся возле многоквартирных домов, 9 тыс. — на территориях ИЖС. В общей сложности это 125 тыс. баков и 6 тыс. бункеров. В конце 2023 года в регионе утвердили единый стандарт контейнерных площадок, который регламентирует расположение и параметры объектов. Особое внимание уделено логистике, чтобы мусоровозы могли беспрепятственно забирать отходы.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что за последние два года в регионе уже модернизировали более 2,1 тыс. площадок. В этом году 660 площадок приведут к единому стандарту, 149 — перенесут в более удобные локации. Кроме того, будут обустроены 58 новых точек, на 223 объектах — уложат твердое покрытие для подъезда техники. Наибольший объем работ проведут в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах, Раменском, Одинцовском, Подольске, Ленинском, Балашихе и Солнечногорске. В 2027–2028 году работы проведут еще на 2,8 тыс. объектах.

В 2026 году на контейнерных площадках планируется также установить 1,3 тыс. дополнительных баков, на 223 объектах сделают комфортные подъезды. Даниленко добавил, что контейнерные площадки продолжат оснащать мобильными камерами на солнечных батареях. В прошлом году было установлено 200 таких устройств, задача на 2026 год — 900.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.