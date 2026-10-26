В Подмосковье за неделю отремонтировали и восстановили дорожные знаки в 11 округах

В Подмосковье за неделю отремонтировали и восстановили дорожные знаки на региональной сети в 11 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Лотошино, Волоколамске, Шаховской, Серпухове, Ступине, Раменском, Пушкинском, Дмитрове, Химках, Талдоме, Красногорске.

К примеру, дорожные знаки отремонтировали в селе Корневское в Лотошино и в селе Середа в Шаховской, в селе Турово и в деревне Мышецкое в Химках. Также привели в порядок знаки на дорогах в Вербилках Талдомского округа, пгт Нахабино в Красногорске.

Строительство и ремонт транспортных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.