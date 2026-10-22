В Подмосковье за неделю привлекли к ответственности более 450 водителей, нарушивших правила парковки
Штрафы на ₽3,8 млн выписали за неправильную парковку в Подмосковье
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю привлекли к административной ответственности 457 водителей, нарушивших правила парковки во дворах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Выявить нарушителей помогли активные жители, использующие мобильное приложение «Народный инспектор». В общей сложности были выписаны штрафы на ₽3,8 млн.
Чаще всего нарушители мешали проезду спецтехники для вывоза мусора и парковали машины на газонах. Таких нарушений выявили 311 и 146 соответственно.
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