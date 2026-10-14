Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье за неделю с помощью «Народного инспектора» выявили свыше 1 тыс. нарушений парковки автомобилей во дворах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, за указанный период к ответственности были привлечены 1 188 автовладельцев. Общая сумма штрафов составила ₽4,7 млн.

В частности, было выявлено 927 случаев парковки авто на газонах, 260 случаев парковки на путях проезда спецтехники, а также один случай парковки на детской или спортивной игровой площадке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что план благоустройства дворов в Московской области выполнен на 91%.