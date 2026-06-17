В Подмосковье за пять месяцев обследовали 27,2 тыс. земельных участков
Более 27 тыс. участков земли обследовали в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство имущественных отношений Московской области]
В Подмосковье за пять месяцев 2026 года обследовали 27,2 тыс. земельных участков. Об итогах проверок рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Больше всего участков проверили в Волоколамске, Щелково и Павловском Посаде — 2,5 тыс., 1,5 тыс. и 1,4 тыс. объектов соответственно.
В рамках проверок инспекторы уделяют особое внимание целевому использованию земли.
До конца года в регионе планируется проверить 102,2 тыс. участков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.