В Подмосковье за пять месяцев обследовали 27,2 тыс. земельных участков

В Подмосковье за пять месяцев 2026 года обследовали 27,2 тыс. земельных участков. Об итогах проверок рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Больше всего участков проверили в Волоколамске, Щелково и Павловском Посаде — 2,5 тыс., 1,5 тыс. и 1,4 тыс. объектов соответственно.

В рамках проверок инспекторы уделяют особое внимание целевому использованию земли.

До конца года в регионе планируется проверить 102,2 тыс. участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.