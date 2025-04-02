В Подмосковье за три месяца обучение и повышение квалификации в сфере ЖКХ прошли более 250 человек

В Подмосковье с начала текущего года обучение и повышение квалификации в сфере ЖКХ прошел 251 человек. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, 18 человек прошли профпереподготовку, 83 — повышение квалификации, 50 — профподготовку, 100 — обучение по охране труда.

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ открыт при министерстве. В нем доступны образовательные программы по 67 специальностям. В их числе — оператор котельной, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике и другие.

В общей сложности обучение прошли более 450 тыс. человек. В прошлом году число выпускников превысило 1 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ в области.