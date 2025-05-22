В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля такси

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Ленинскому округу задержали ранее неоднократно судимого уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в краже автомобиля такси. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что ночью он подобрал ключ к замку водительской двери и проник в салон автомобиля, который был припаркован около одного из домов в поселке Лопатино. После этого он завел двигатель и скрылся, сумму ущерба оценили в 1,5 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его в арендованной квартире в Москве. Мужчина рассказал, что его попросили перегнать авто за денежное вознаграждение, теперь ему грозит заключение под стражу.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят дополнительные мероприятия, направленные на розыск похищенной иномарки и установление возможных соучастников преступления, а также причастности задержанного к аналогичным эпизодам преступной деятельности», — добавила Петрова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.