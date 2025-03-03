В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, которые заставили пенсионерку отдать более 4 млн рублей

Курьера мошенников, укравших у пенсионерки 4 млн рублей, задержали в Подмосковье

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Фото: [istockphoto.com]

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержали ранее судимого 17-летнего жителя Новосибирска, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, заставивших 75-летнюю местную жительницу передать им крупную сумму денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что пенсионерке позвонил неизвестный под видом сотрудника Пенсионного Фонда России и попросил продиктовать паспортные данные, чтобы якобы пересчитать ее трудовой стаж. Женщина продиктовала, однако, после этого узнала, что предоставила информацию для входа в свой личный кабинет на госуслугах, и сменила пароль. Еще через два дня ей позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что по ее паспортным данным сделали денежный перевод на территорию Украины, из-за чего в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Чтобы этого не допустить, пенсионерке предложили снять со своего банковского счета 540 тыс. рублей и передать их курьеру на сохранение. После этого аферисты убедили ее в том, что ей нужно продать свою квартиру, чтобы она не досталась мошенникам, и передать деньги за нее аналогичным способом. Так женщина отдала молодому человеку около 4 млн рублей.

После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейским удалось задержать подозреваемого, который забирал у заявительницы деньги, полученные от продажи квартиры, ему грозит заключение под стражу. Остальных участников преступления ищут.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег.

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