Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег
В Мингосуправления Подмосковья рассказали, как защитить персональные данные
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В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, как мошенники используют копии паспортов жителей для похищения денег.
Так, с копией паспорта аферисты могут оформить на имя жертвы микрозайм, зарегистрировать фиктивную фирму, создать поддельные документы и использовать их в преступных схемах, оформить новую SIM-карту и получить доступ к уведомлениям банков.
Чтобы защититься от действий злоумышленников, жителям Подмосковья рекомендовали никогда не передавать третьим лицам копию паспорта и персональные данные. На каждой копии документов следует указывать цель использования и дату. При потере паспорта нужно как можно скорее обратиться в полицию.
Кроме того, рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и на сайте госуслуг, установить запрет на удаленный перевыпуск SIM-карты и осуществление действий по доверенности. По возможности для банковских операций лучше использовать отдельный номер.
Ранее в Прокуратуре Московской области рассказали о новом виде мошенничества, которое нацелено на студентов.