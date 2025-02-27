Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, как мошенники используют копии паспортов жителей для похищения денег.

Так, с копией паспорта аферисты могут оформить на имя жертвы микрозайм, зарегистрировать фиктивную фирму, создать поддельные документы и использовать их в преступных схемах, оформить новую SIM-карту и получить доступ к уведомлениям банков.

Чтобы защититься от действий злоумышленников, жителям Подмосковья рекомендовали никогда не передавать третьим лицам копию паспорта и персональные данные. На каждой копии документов следует указывать цель использования и дату. При потере паспорта нужно как можно скорее обратиться в полицию.

Кроме того, рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и на сайте госуслуг, установить запрет на удаленный перевыпуск SIM-карты и осуществление действий по доверенности. По возможности для банковских операций лучше использовать отдельный номер.

Ранее в Прокуратуре Московской области рассказали о новом виде мошенничества, которое нацелено на студентов.