С начала 2026 года в Подмосковье заготовили почти 65 тыс. литров донорской крови и ее компонентов, что на 2,2 тыс. литров больше показателя прошлого года, это позволяет помочь пациентам при проведении сложных операций, лечении онкологических и гематологических заболеваний и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря неравнодушию и активности доноров Подмосковье полностью обеспечивает себя необходимым запасами крови и ее компонентов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Донорами могут стать все желающие совершеннолетние граждане, у которых нет медицинских противопоказаний. Сдать кровь можно в областном центре крови и его подразделениях, а также в отделениях переливания крови медицинских организаций и на выездных донорских акциях. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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