В Подмосковье запустили ежегодную региональную акцию помощи бездомным животным «Дай лапу»

В Подмосковье проходит ежегодная региональная акция помощи бездомным животным «Дай лапу», направленную на поддержку местных приютов и организацию адресной помощи питомцам, оставшимся без хозяев. В 2026 году в благотворительном проекте принимают участие более 500 активистов регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Наши волонтеры всегда первыми спешат на помощь туда, где в них больше всего нуждаются. Ребята задействованы в самых разных. И забота о тех, кто сам не может попросить о помощи — о бездомных животных — это также важная часть их большой работы», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, принять участие в акции можно до 18 октября, активисты соберут корма, медикаменты и помогут приютам навести порядок перед зимним сезоном. Центральной региональной площадкой акции стал Наро-Фоминск, волонтеры посетили местный Центр помощи бездомным животным «Берегиня».

К благотворительному выезду волонтеров присоединилась член Общественной палаты Московской области, певица и эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» Ольга Бурлуцкая. На протяжении многих лет она лично поддерживает приюты для животных.

Чтобы присоединиться к рядам волонтеров, нужно обратиться в волонтерский штаб своего муниципалитета. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать свой город — там будут контакты отделений.

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