В Подмосковье запустят патриотическую акцию «ВАЛЬССВОИХ»

В Подмосковье завершились съемки музыкального клипа для патриотической акции «ВАЛЬССВОИХ», автор проекта — Ксения Горячева, заведующая отделом культурно-массовой работы культурно-досугового центра «Новый» и член Комитета семей воинов Отечества в Егорьевске. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Идея проекта появилась в 2026 году на творческой смене арт-кластера «Таврида», куда Ксения отправилась в составе делегации от области. Там создавалась песня, по сюжету которой встречаются воины разных поколений, объединенные одной целью — помочь своим и сохранить родную землю. После этого был разработан концепт масштабного флешмоба «ВАЛЬССВОИХ», в рамках которого ветераны и школьники будут танцевать вальс под эту композицию.

В основе сюжета будущего клипа лежит трогательная история плюшевого мишки, который становится символом преемственности поколений. Игрушка «проходит» через несколько военных конфликтов, помогая бойцам еще в годы Великой Отечественной войны, а затем внучка ветерана отправляет этого же мишку в зону проведения специальной военной операции. Главная идея видео — показать неразрывную связь защитников Родины разных эпох.

«Съемки клипа стали для меня очень личным и трогательным процессом. Мы воссоздавали историю плюшевого мишки, который связывает поколения, и в каждом кадре я думала о своем муже, который сейчас защищает Родину, — прямо как главный герой песни и его дед. Хочется донести до всех, у кого опускаются руки, чтобы они не сдавались. Еще чуть-чуть, еще немного — и мы победим», — поделилась Ксения Горячева.

Сейчас автор планирует завершить музыкальную часть и финальный монтаж. После официального релиза Ксения планирует запустить флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие. Для этого заявки и вопросы можно отправить на электронную почту ANO-TOVARICHI@yandex.ru (в теме письма указать «ВальсСВОих»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.