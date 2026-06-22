В Подмосковье зарегистрировали более 54 тыс. домашних животных

В Подмосковье в систему учета домашних животных внесены уже более 54 тыс. питомцев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регистрация животных помогает быстрее находить потерявшихся питомцев, а также снижать численность безнадзорных собак. В рамках процедуры животному устанавливает специальный чип, и данные заносятся в базу. Регистрация не влечет дополнительных обязательных платежей для владельцев питомцев.

Сейчас в регионе регистрация обязательна. Собаку поставить на учет необходимо в течение 14 дней после достижения 3-месячного возраста либо с момента приобретения. При этом нужно регистрировать и взрослых животных, если ранее такая процедура не проводилась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации контрольно-надзорной деятельности.