В Подмосковье завершился этап оцифровки дорожной сети

Цифровые сервисы Московской области завершили важный этап работ по оцифровке дорожной сети региона. Об этом сообщает Министерство госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года специалисты актуализировали порядка 28 тыс. км дорог муниципального значения, оцифровали более 136 млн кв. м дорожного полотна регионального значения. Кроме того, они сформировали полосы отвода на участках дорог общей площадью свыше 787 млн кв. м, создали придорожные полосы площадью 192 млн кв. м, а также обновили данные о 22 тыс. остановках общественного транспорта. Все актуальные данные уже загружены в РГИС.

Напомним, проект реализуется ГБУ МО «Геоцифра» – подведомственное учреждение Мингосуправления.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.