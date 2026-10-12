В Подмосковье жители смогут провести газ в дома через Добродел

Жители Подмосковья, которые проживают в населенных пунктах, где есть газ, могут подать заявление на догазификацию дома через мобильное приложение Добродел. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно авторизоваться в приложении через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» – «Жилье» – «Подключение к сетям» и выбрать услугу «Заключение договора о подключении в рамках догазификации». Пользователям необходимо будет заполнить электронную форму заявления и прикрепить нужные документы.

Льготникам Подмосковья в рамках президентской программы «Социальная газификация» газопровод до участка проведут бесплатно. Заплатить потребуется только за работы внутри участка, а также за комплект оборудования (плита, котел, счетчик) в рамках комплексного договора.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.