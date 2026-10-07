В Подмосковье жители совершили более 20 тыс. платежей через сервис на регпортале

С начала 2026 года жители Подмосковья совершили через онлайн-сервис «Платежи» на региональном портале госуслуг более 20 тыс. платежей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Он позволяет оплатить государственные и муниципальные услуги, жилищно-коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, судебные задолженности, образование и не только. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через подтвержденную учетную запись ЕСИА, открыть сервис в личном кабинете, выбрать найденное неоплаченное начисление и совершить оплату. Кроме того, можно перейти в раздел «Оплата по УИН» и ввести уникальный идентификатор начисления из имеющейся квитанции.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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