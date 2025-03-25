В Подмосковье заявили о планах ограничить продажу алкоголя в летних кафе во дворах домов

«Многие сезонные кафе располагаются в непосредственной близости к жилым зданиям, и продажа алкоголя там часто становится причиной шумных компаний, которые не спешат расходиться даже в поздние часы. Поэтому мы ставим перед собой задачу защитить права наших жителей, особенно семей с детьми и пожилых граждан, на спокойный отдых», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.