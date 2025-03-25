В Подмосковье заявили о планах ограничить продажу алкоголя в летних кафе во дворах домов
В Мособлдуме предложили запретить продажу алкоголя в летних кафе во дворах МКД
Фото: [медиасток.рф]
Московская областная Дума рассмотрит законопроект, который упорядочит розничную продажу алкогольной продукции в летних кафе, в ходе 108-го заседания в четверг, 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Документ обяжет предпринимателей получать документ, подтверждающий соответствие сезонного зала требованиям к размещению и обустройству таких сезонных зон, если будет принят. Это ограничит продажу алкоголя в летних кафе, расположенных во дворах домов.
«Многие сезонные кафе располагаются в непосредственной близости к жилым зданиям, и продажа алкоголя там часто становится причиной шумных компаний, которые не спешат расходиться даже в поздние часы. Поэтому мы ставим перед собой задачу защитить права наших жителей, особенно семей с детьми и пожилых граждан, на спокойный отдых», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.