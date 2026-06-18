В подмосковном Белоозерском на 60% завершили капремонт лицея

В городе Белоозкрский городского округа Воскресенск продолжается капитальный ремонт здания лицея № 23, строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 60 рабочих и одна единица спецтехники. Они ведут отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 8,3 тыс. кв. м. В нем проведут полный комплекс внутренних отделочных работ, замену систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, слаботочных сетей и вентиляции, а также ремонт фасада и кровли. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.