В подмосковном Чехове пройдет праздник «Кофемания в Мелихове»

В субботу, 2 августа, в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов состоится праздник «Кофемания в Мелихове». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят мастер-классы по приготовлению кофе и кофейных напитков, соревнования по угадыванию ароматов и эксперименты со специями для кофе. Кроме того, директор школы бариста Choose Валерия Череватова научит готовить кофе и напитки на его основе, Михаил Веденеев, независимый эксперт Лиги барменов России, — проведет мастер-класс по альтернативным способам заваривания кофе и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+