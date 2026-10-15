В подмосковном «Квартале Строгино» появится новый детский сад

Группа «Самолет» возводит детский сад в «Квартале Строгино» в городском округе Красногорск, соцобъект будет рассчитан на 125 мест — на данный момент специалисты выполняют работы по устройству инженерных сетей, чистовой отделке помещений, отделке фасада здания и благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составит почти 2,5 тыс. кв. м, его будут посещать дети в возрасте от двух до семи лет. Для них обустроят пять групповых, спортивный зал, музыкальный зал, пространства для занятий творчеством, медицинский кабинет, кабинет логопеда и пищеблок с полным циклом приготовления пищи. На территории для каждой из групп предусмотрят отдельную прогулочную площадку.

Новый детский сад планируется ввести в эксплуатацию одновременно с корпусом № 1 жилого комплекса. Помимо школы и детских садов, на территории проекта появится собственная поликлиника, многоуровневые паркинги и плоскостные парковки, игровые и спортивные площадки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.