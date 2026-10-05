В подмосковном Мещерском откроют новый корпус психбольницы

В поселке Мещерское муниципального округа Чехов завершается реконструкция Московской областной психиатрической больницы № 2 имени В. И. Яковенко, специалисты запускают и проверяют инженерные системы и лифтовое оборудование, ведут сборку и расстановку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройплощадке 57 специалистов и четыре единицы техники. Прямо сейчас идет: пусконаладка лифтовых и инженерных систем — это критически важно для бесперебойной работы больницы», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Министр уточнил, что новый лечебный корпус — это полноценный современный комплекс. Площадь здания превысит 9 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 420 коек. Корпус объединили с уже действующим зданием, чтобы выстроить максимально удобную логистику для врачей, пациентов и служб больницы. На прилегающей территории обустроили парковку, зоны отдыха, прогулочные аллеи. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца октября 2026 года.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области и полностью финансируется из регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.