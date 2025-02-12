В подмосковном Звенигороде откроется новая школа

В 2025 году в микрорайоне Восточный Звенигорода откроется современная школа, рассчитанная на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Уже сейчас рабочие приступили к чистовой отделке, в одном блоке ведутся монолитные работы. На объекте 130 рабочих и спецтехника», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.Площадь образовательного учреждения составит 18 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, два спортивных зала, актовый зал, библиотеку с читальной зоной, IT-пространства и медицинские кабинеты. На пришкольной территории появятся стадион с беговой дорожкой, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.