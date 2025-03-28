В подмосковных библиотеках ко Дню космонавтики пройдет акция «Космическое Подмосковье»

В 57 центральных библиотеках Московской области ко Дню космонавтики организуют областную акцию «Космическое Подмосковье», она состоится в субботу, 12 апреля. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Инициаторами ее проведения стали Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма Московской области и Московское областное региональное отделение Союза женщин России. Для жителей региона организуют «Космический диктант» Роскосмоса, встречи с инженерами, конструкторами, сотрудниками ведущих институтов и предприятий космической отрасли, лекции, викторины и не только. Ознакомиться с программой мероприятий можно в сервисе «МОе Подмосковье. Библиотеки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+