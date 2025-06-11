В подмосковных библиотеках ко Дню России проведут мероприятия для детей и подростков

Ко Дню России, который отмечается 12 июня, подмосковные библиотеки проведут более 1 тыс. мероприятий для детей и подростков. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Их ждут историко-патриотические программы, викторины о главных символах страны, чтения вслух, мастер-классы и не только. Они будут проходить с 11 по 14 июня.

Так, например, в Пушкинском округе Центральная библиотека Красноармейска подготовила беседу «Моя страна — Россия» и викторину, посвященную празднику, Соболихинская сельская библиотека Балашихи — историко-патриотическую программу «Горжусь я Родиной моей — Россией!», флешмоб и викторину о главных символах нашей страны и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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