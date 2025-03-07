В подмосковных библиотеках начали проводить весенние фестивали, мастер-классы и ярмарки

В подмосковных библиотеках в связи с наступлением весны проведут более 600 сезонных мероприятий. Это фестивали, ярмарки, концерты, мастер-классы, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

К примеру, в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова в Истре провели ярмарку ручной работы. В библиотечном центре «Южный» в Балашихе прошел литературный концерт песен и стихов народов России.

В Люберцах библиотека «Поляна» в Красково организовала тематический флешмоб, приуроченный к Международному женскому дню. В Наро-Фоминске в библиотеке МКУ ДК «Молодежный» состоялся музыкально-поэтический вечер «Женщины-легенды».

Подробная информация о мероприятиях и мастер-классах, проводимых в библиотеках региона, доступна на сайте «МОе Подмосковье».

Ранее сообщалось, что подмосковные библиотеки провели более 1 тыс. мероприятий, приуроченных к 23 февраля.