В подмосковных библиотеках организовали мероприятия на период школьных каникул

В дни школьных каникул в библиотеках Подмосковья для детей и подростков организовали различные программы и мероприятия. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в библиотеке Черноголовки проходят кинопоказы, научные викторины, интеллектуальные игры, в Центральной библиотеке Лотошина — квизы, игры, мастер-классы, викторины и экскурсии. Кроме того, в Губернской библиотеке работает арт-лагерь «Чаплин» для детей, которые увлекаются искусством и творчеством, и так далее. В период каникул подмосковные библиотеки посетят около 7 тыс. детей и подростков.

Узнать подробнее о мероприятиях можно в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+