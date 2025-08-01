В подмосковных библиотеках пройдут летние фестивали и праздники

С начала июня в Подмосковье работают летние площадки, организованные библиотеками региона, для жителей открыты летние читальные залы, проводятся фестивали и праздники для читателей, отдельную программу подготовили и на август. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в парке им. И. Г. Воробьева в Луховицах в среду, 6 августа, отметят День города, библиотеки муниципалитета подготовили мастер-классы, фотовыставку, краеведческое лото и не только. В Коломне к столетию города Озеры, которое будет отмечаться 16 августа, библиотеки проведут фестиваль «Ткань Озер» и выставку в Озерской библиотеке им. Д. В. Григоровича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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