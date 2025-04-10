В подмосковных библиотеках пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В подмосковных библиотеках в течение апреля будут проходить мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики, в общей сложности в рамках акции «Космическое Подмосковье» в 56 округах запланированы более 2 тыс. мероприятий о космосе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.