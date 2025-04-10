В подмосковных библиотеках пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики
Мероприятия к Дню космонавтики проведут в библиотеках Подмосковья
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В подмосковных библиотеках в течение апреля будут проходить мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики, в общей сложности в рамках акции «Космическое Подмосковье» в 56 округах запланированы более 2 тыс. мероприятий о космосе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, например, в Московской губернской универсальной библиотеке посетителей ждут космические викторины, в Центральной библиотеке Краснознаменска — книжная выставка «Покорители Космоса» и так далее. Кроме того, в библиотеках дистанционно пройдет Космический диктант Роскосмоса.
Инициаторами проведения акции являются Московская областная Дума, областной Минкульттуризм, областное региональное отделение Союза женщин России и Московская губернская универсальная библиотека.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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