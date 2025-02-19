В подмосковных библиотеках проведут мероприятия для читателей «серебряного» возраста

В подмосковных библиотеках для читателей «серебряного» возраста ежегодно проводят около 300 мероприятий. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Наибольшее число из них — в Королеве, Егорьевске, Кашире, Мытищах, Коломне и Луховицах. Для представителей старшего поколения организуют тематические литературно-музыкальные гостиные, вечера поэзии, обсуждения литературных произведений и многое другое.

Так, например, в Губернской библиотеке проходят занятия по компьютерной грамотности, в библиотеках Егорьевска — литературно-музыкальные гостиные, работают клубы общения «Круг», «Здравушка», «Селяночка», «За чашкой чая» и так далее. Узнать подробнее о мероприятиях можно на сайтах и в социальных сетях библиотек, а также в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.