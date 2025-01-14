В подмосковных библиотеках провели почти 2 тыс. новогодних мероприятий

В новогодние праздники в подмосковных библиотеках прошло более 1,7 тыс. мероприятий для детей и взрослых, в том числе утренники, елки, музыкальные представления, спектакли и не только. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В общей сложности их посетили более 4 тыс. человек, большинство из них — дети и подростки. Так, например, в Губернской библиотеке представили музыкальную детективную сказку «Новогодние приключения Ивана Царевича и Серого Волка», в Центральной детской библиотеке им. Бориса Васильева в Солнечногорске — театрализованное интерактивное представление «Случайности не случайны, или как спасти Деда Мороза» и так далее.

Помимо этого, в праздничные дни библиотеки региона выдали читателям более 35 тыс. книг. Узнать подробнее о работе подмосковных библиотек можно в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.