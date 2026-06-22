В подмосковных Черустях на 75% завершили капремонт второй школы

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 70 рабочих и работает три единицы спецтехники. Они ведут устройство кровли и фасада, внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных сетей водоснабжения, отопления и канализации, электромонтажные работы, а также подготовку основания под спортивное ядро с беговой дорожкой и обустройство входных групп.

В здании три этажа, его площадь составляет более 1,6 тыс. кв. м. В нем создадут обновленные классы, спортивный зал и рекреационные зоны. Ремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.