В подмосковных домах культуры пройдет патриотическая акция

В понедельник, 24 февраля, в подмосковных домах культуры пройдет общеобластная патриотическая акция «Наследники поколения победителей», приуроченная к Году защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках нее в округах пройдут показы спектаклей, литературно-музыкальные композиции, беседы о подвигах героев России. Помимо этого, в учреждениях будут работать фотозоны с моментальной печатью фотографий. Так, например, в Доме культуры им. Косякова в Шатуре представят музыкальную композицию «Завтра была война», в Раменском во Дворце культуры «Сатурн» — состоится показ спектакля «Далекие близкие звезды» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+