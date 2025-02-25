В подмосковных домах культуры состоялась акция «Наследники поколения победителей»

В понедельник, 24 февраля, в 50 подмосковных домах культуры прошла областная патриотическая акция «Наследники поколения победителей», в ней приняли участие более 7 тыс. детей и подростков. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для них подготовили показы спектаклей, концерты, литературно-музыкальные композиции, беседы о героях России и не только. Так, например, в доме культуры «Центр Молодежи» в Лыткарино представили спектакль «Эхо победы», показ фильма «Повесть о настоящем человеке», в доме культуры «Белая дача» в Котельниках — спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе «Ландыш и Ромашка» Н. Квижинадзе в постановке Молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.