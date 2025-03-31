В подмосковных Химках проведут капремонт более 70 домов

В Химках в 2025 году проведут капитальный ремонт 76 многоэтажных домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Контролировать проведение работ будет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В рамках них специалистам предстоит обновить фасады, инженерные системы, заменить лифты и провести ремонт кровли. Они пройдут в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.

В общей сложности строители обновят фасады 21 дома, модернизируют инженерные системы по 42 адресам и отремонтируют кровлю 26 домов. Помимо этого, они проверят газовое оборудование и установят более 300 датчиков контроля утечки газа, а также заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.