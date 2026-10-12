В подмосковных Котельниках возведут ЖК «Дюна»

В первом и втором жилых корпусах специалисты ведут кладку ограждающих конструкций и внутренних стен, монтаж оконных блоков из ПВХ, отделочные работы в технических помещениях и местах общего пользования. На площадке многофункционального центра и паркинга ведутся работы по проекту организации строительства, в четвертом жилом корпусе — работы по проекту организации строительства. С

В комплекс войдут 13 корпусов, рассчитанных более чем на 4,2 тыс. квартир различной планировки. В новостройке будут просторные лобби с колясочными и коворкингом, а также дворы-парки без машин с доступом к WiFi. На территории появятся воркаут-зоны и игровые площадки, многоуровневый и подземный паркинги, на первых этажах корпусов откроются пять ресторанов, кофейни, суши-бары, пекарни и лавка деликатесов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.