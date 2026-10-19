В подмосковных лесах демонтировали более 1,4 тыс. рекламных конструкций

По итогам девяти месяцев 2026 года с деревьев в лесах Подмосковья демонтировали более 1,4 тыс. рекламных конструкций. Сотрудники лесной охраны ежедневно обходят земли лесного фонда и проверяют территории, примыкающие к населенным пунктам, — дачным поселкам и деревням, где чаще всего размещают щиты, баннеры и растяжки с рекламой товаров и услуг. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Мы не ограничиваемся демонтажом — материалы передаем в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Штрафы ощутимые. И это, поверьте, далеко не самая дорогая цена по сравнению с тем ущербом, который наносится подмосковным лесам», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

В комитете уточнили, что почти все рекламные конструкции крепятся прямо к стволам деревьев: гвоздями, саморезами или проволокой. Это открывает путь в древесину грибковым спорам и насекомым-вредителям, которые постепенно разрушают ствол, тем самым тормозя рост дерева.

Наибольший объем работы по борьбе с рекламой в лесу среди филиалов ГАУ МО «Мособллес» провели в Виноградовском, Сергиево-Посадском, Звенигородском, Подольском и Бородинском. Жителей предупредили, что размещение рекламы на деревьях — административное правонарушение (с. 8.28 КоАП РФ). Для граждан это грозит штрафом в размере до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 40 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.