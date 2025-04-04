В подмосковных парках проведут мероприятия ко Всемирному дню здоровья

В субботу, 5 апреля, более чем в 55 подмосковных парках проведут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят массовые зарядки, забеги, акции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), просветительские лекции и выездные диспансеризации. Так, например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организуют фестиваль скандинавской ходьбы, в лесопарке «Апаринки» Ленинского округа — забег и так далее.

Мероприятие организуют при поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта, Министерства здравоохранения Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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