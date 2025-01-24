В подмосковных вузах и учреждениях СПО создадут более 20 тыс. бюджетных мест

В новом учебном году в подмосковных вузах и учреждениях среднего профессионального образования создадут более 21 тыс. бюджетных мест. Об этом в преддверии Дня российского студенчества сообщает Московская областная Дума.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что особое преимущество при поступлении будет у детей участников специальной военной операции.

«Радует, что многие планируют развивать образование, науку, медицину Подмосковья, работать на наших предприятиях. А мы в свою очередь создаем условия для того, чтобы они могли в полной мере реализовать себя. В студенческие годы эта помощь выражается в стипендиях, грантах, льготах. Для молодых специалистов действует социальная ипотека, доплаты и другие меры поддержки», — подчеркнул он.

Подмосковные студенты-очники могут претендовать на академическую и социальную стипендии, стипендии Президента Российской Федерации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.