В Подольске концерт ко Дню молодежи посетили около 200 человек
Концерт «Танцуйте с нами!» прошел в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске концерт «Танцуйте с нами!», приуроченный ко Дню молодежи, посетили около 200 человек. Мероприятие прошло на площади перед СДК «Быково».
В парках региона будет проходить масштабное празднование Дня молодежи, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Мероприятие в Подольске организовали руководитель коллектива ВИА «Октябрь» Александр Внуков и ведущий методист Елена Гимбор.
В программу вошли классические произведения. К примеру, местный житель Владимир Музалевский исполнил произведение Баха. Также выступила группа «Дуэт Ю» из Москвы.
Основное празднование Дня молодежи пройдет в парке имени Виктора Талалихина 29 июня. Посетителей ждут концерты, спортивные соревнования, творческие мастер-классы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил юным жителям региона паспорта.