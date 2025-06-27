В Подольске концерт ко Дню молодежи посетили около 200 человек

В Подольске концерт «Танцуйте с нами!», приуроченный ко Дню молодежи, посетили около 200 человек. Мероприятие прошло на площади перед СДК «Быково».

В парках региона будет проходить масштабное празднование Дня молодежи, отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие в Подольске организовали руководитель коллектива ВИА «Октябрь» Александр Внуков и ведущий методист Елена Гимбор.

В программу вошли классические произведения. К примеру, местный житель Владимир Музалевский исполнил произведение Баха. Также выступила группа «Дуэт Ю» из Москвы.

Основное празднование Дня молодежи пройдет в парке имени Виктора Талалихина 29 июня. Посетителей ждут концерты, спортивные соревнования, творческие мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил юным жителям региона паспорта.