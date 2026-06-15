В Подольске на 80% завершили капремонт Центра детского творчества

На улице Школьная, д. 10/1 микрорайона Климовск в Подольске продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества, строительная готовность объекта составила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году. Пока строители ведут отделочные и общестроительные работы, монтаж витражей.

В ходе ремонта специалисты обновят фасад здания, заменят все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.