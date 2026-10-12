В Подольске обновят хирургический корпус областной клинической больницы

На улице Кирова, 38, корпус № 2, в Подольске продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса «Подольской областной клинической больницы», его завершат в 2029 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы 90 специалистов. Они ведут работы по монтажу подсистем фасада, утеплителя, металлических кассет и не только.

В рамках ремонта в здании проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, установят новую мебель и оборудование и проведут благоустройство благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.