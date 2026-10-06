В Подольске после капремонта откроется детский сад

На улице Кирова подмосковного Подольска завершается капитальный ремонт детского сада при средней школе № 12, строительная готовность объекта превысила 97%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и национального проекта «Семья», их завершат в четвертом квартале 2026 года. Ремонт проводят 20 специалистов, они завершают пусконаладочные и монтажные работы, ведут сборку и расстановку мебели.

Площадь здания составляет более 1,9 тыс. кв. м, в нем выполнили демонтаж старых конструкций, заменили оконные блоки, установили короба вентиляции, новые двери и осветительные приборы. Строители проводят работы по прокладке инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.