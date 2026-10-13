В Подольске построят новую школу на 1,1 тыс. мест

В Подольске на улице Садовой продолжается возведение школы на 1,1 тыс. мест, строительная готовность объекта составляет 18 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств. Специалисты ведут работы по устройству вертикальной гидроизоляции фундамента.

В здании будет четыре этажа, там разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал с эстрадой, а также два спортзала, читальный зал с IT‑зоной, столовую и другие помещения. На прилегающей территории обустроят стадион с развитым спортивным ядром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.