В Подольске снесут два аварийных жилых дома

В микрорайоне Климовск Подольска, на улице Южный поселок ликвидируют два аварийных жилых дома № 10 и № 14, которые были построены в 1950-х годах, их площадь составляет порядка 430 и 590 кв. м соответственно. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажные кирпичные здания были признаны аварийными по результатам технического состояния строительных конструкций, после чего в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены собственники 16 жилых помещений в этих домах. Затем строения включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Аварийные здания демонтируют, работы завершат до конца октября 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.