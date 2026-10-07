В Подольске снесут полуразрушенное здание бывших мастерских

В поселке Поливаново городского округа Подольск ликвидируют аварийный нежилой объект — здание бывших мастерских в Росинкином проезде площадью около 525 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное строение состоит из шести помещений, оно расположено в непосредственной близости от жилой застройки. Раньше там располагались гаражные мастерские по ремонту и обслуживанию автопарка больницы №1 им. Н.А. Алексеева, однако, в середине 2010-х годов здание вывели из эксплуатации. После этого оно пустовало и постепенно разрушалось.

Местные жители просили снести объект и привести прилегающую территорию в надлежащее состояние. В рамках договора о комплексном развитии территории в округе ведется демонтаж аварийного здания, работы завершат до середины октября 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.