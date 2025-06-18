В Подольске участникам программы «Активное долголетие» рассказали, как пользоваться онлайн-сервисами ЖКХ

Представитель Ассоциации председателей советов МКД в партнерстве с «PRO ЖКХ» и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области при поддержке правительства Московской области провел в Подольске занятие для участников программы «Активное долголетие». Оно было посвящено теме онлайн-сервисов в сфере коммунального хозяйства.

Мероприятие прошло в отделении клуба на базе спорткомплекса «Труд». В нем приняли участие более 50 человек. Участникам рассказали о работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, оплате ЖКУ и сервисе «Умная платежка».

Участники активно задавали вопросы. Их интересовало, как правильно оформить заявку на ремонт в квартире, какие бывают льготы по оплате ЖКУ, как организовать собрание собственников жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы клубов «Активное долголетие».